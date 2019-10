Operários, de Tarsila, fica em definitivo no Bandeirantes

Um dos quadros mais valiosos do País, Operários, de Tarsila do Amaral, deixou o Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, ficou emprestado por algum tempo ao Masp e ontem foi transferido em definitivo para o Palácio dos Bandeirantes.

Avaliado, no mercado, em cerca de US$ 50 milhões, ele pode sair, eventualmente, para exibições provisórias – mas sempre para voltar ao Morumbi.

Sem festival

Alguns dos mais tradicionais festivais audiovisuais de São Paulo (Mix Brasil, É Tudo Verdade, CineFantasy e Festival do Minuto) ficaram fora do Proac, o principal programa de financiamento de atividades culturais do governo paulista. Sem as verbas do Proac 2019, esses eventos correm o risco de não serem realizados.

Procurada, a Secretaria de Cultura ressalta que as comissões são autônomas e os projetos são analisados “segundo critérios objetivos”. Alerta, ainda, que os concorrentes não entraram a tempo com recurso ou pedido de reavaliação de critérios.

Sem festival 2

A equipe do secretário Sá Leitão lembra, ainda, que para descentralizar os recursos investidos, 50% do total irão para fora de São Paulo. E pelo menos 20% serão destinados a artistas iniciantes.

Dentro do jogo

Os organizadores dos principais festivais de cinema fantástico do continente acabam de criar a Aliança dos Festivais Latino-americano de Cinema de Fantasia. De início, a nova entidade já agrega Colômbia, Chile, Argentina, Brasil e México.

O estatuto da organização ficará pronto em dezembro.

Obscura lex

A Lei de Abuso de Autoridade disputa, com o “caso Janot” o título de assunto mais falado nos últimos tempos entre os procuradores de SP. Tantas são as dúvidas despertadas pelo novo projeto aprovado em Brasília que Gianpaolo Smanio, o procurador-geral de Justiça, decidiu criar grupo de trabalho para definir ações nessa área.

O plano de Smanio é articular um debate entre magistratura, defensoria e polícias a respeito dos efeitos práticos da nova norma – que cria e reforma tipos penais e incrementa penas de tipificações já existentes.

Inspiração

Gloria Coelho foi “capturada” pelos personagens de Necromance, livro escrito por Ricardo Gontijo – um garoto de apenas 10 anos _ para criar sua nova coleção, A Conquista do Planeta dos Dragões.

A coleção será apresentada no teatro da Faap na próxima Fashion Week em SP.

As estampas, assim como o cenário, são baseados no universo fantástico do livro, que foi lançado na recente Bienal do Livro do Rio e esgotou rapidamente.