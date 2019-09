Doria, de volta, prepara extinção de duas estatais

Doria desembarca de volta do Japão hoje e define, nos próximos dias, os projetos de lei que enviará à Assembleia propondo a extinção e absorção de duas estatais – Fundação Oncocentro de São Paulo (Fosp) e Fundação para o Remédio Popular (Furp) – mais a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). O governo estadual ressalta que os serviços serão absorvidos pela rede da saúde, sem prejuízos à população. Estatais 2 No dia 3, funcionários do Oncocentro, já avisados de futuras demissões, promovem – com apoio da deputada Beth Sahão, um “abraço coletivo” na sede, na Oscar Freire. Advogadas ampliam espaço

na OAB paulista As advogadas paulistas chegaram ao poder. Com as recentes trocas de guarda, elas somam hoje 51% das presidências de comissões técnicas da OAB estadual – um espaço que, historicamente, sempre foi primazia dos cavalheiros.

Mas a diretora-tesoureira Raquel Preto alerta que “há um longo caminho a ser percorrido” na área jurídica. “Na magistratura, dos 360 desembargadores do Estado apenas 27 são mulheres”.

Marcelo Serrado terá o papel título da montagem de Jovem Frankenstein da dupla Claudio Botelho e Charles Moeller. O musical, com canções do americano Mel Brooks, tem estreia programada para o ano que vem. Eles também preparam a reestreia com novo elenco de O Despertar da Primavera, que revelou atrizes como Leticia Colin e Malu Pandolfo.

Alessandra Maestrini – mestre de cerimônias no Prêmio Bibi Ferreira ao lado de Miguel Falabella – vai cantar na cerimônia uma canção do espetáculo Piaf, A Vida de Uma Estrela. Bibi ganhou os prêmios Mambembe, Molière e Apetesp pelo papel na peça.

