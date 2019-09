Líder do governo prevê que Senado aprovará Aras

Sinal quase verde

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho prevê placar acima dos 55 votos, em plenário, pela aprovação de Augusto Aras para comandar a PGR – bem mais que os 41 necessários.

A sabatina do sucessor de Raquel Dodge – que o senador considerou “uma boa escolha” de Bolsonaro – será dia 25 na CCJ e o pedido deve seguir no mesmo dia para a votação em plenário.

Para lembrar: a sabatina de Raquel, em 2017, durou 7 horas.

Filho 02 avança

Bezerra Coelho não crava, no entanto, nenhum placar no plenário para a indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington – mas admite que ele teria maioria.

Nas contas do líder, o 02 ganharia hoje por 10 a 7 na CCJ.

Contra-ataque

A defesa de Preta Ferreira – acusada de praticar extorsão na cobrança de taxa de aluguel em ocupações em São Paulo – está entrando com novo pedido de habeas corpus no TJ paulista.

Seus advogados, Augusto Arruda Botelho e Beto Vasconcelos, explicam que o pedido se deve ao surgimento de novos fatos que, no entender da dupla, invalidam os depoimentos segundo os quais a cantora teria agido com violência contra os moradores.

Silent night…

Terminou em acordo um quase conflito entre moradores da rua Amauri, nos Jardins, e uma associação de amigos ligada a uma mercearia da área, acusada por eles de organizar pancadões barulhentos por longas horas.

“Fizemos a ponte com a PM, que resolveu o problema”, resume Daniela Seibel, presidente da Ame Jardins. As reuniões do grupo foram transferidas para a Hípica Paulista, no Brooklin.

Reflorestando

Uma área de 40 mil hectares de mata atlântica, ao longo da bacia do rio Doce, começa a ser reflorestada este mês. Até fevereiro de 2020, ela ocupará 800 hectares entre Minas e Espírito Santo, com investimentos de R$ 1,1 bilhão ao longo de 10 anos.

A ação resulta de parceria entre a Fundação Renova e o WWF-Brasil, que fez projeto de recuperação florestal em larga escala, específico para a região, destruída após a ruptura da barragem do Fundão.