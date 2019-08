Lula decide e Gleisi fica no comando do PT mais dois anos

DEPUTADA GLEISI HOFFMANN. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

Avisa lá

De Curitiba, Lula mandou dizer ao PT que não abre mão de manter Gleisi Hoffmann na presidência do PT por mais dois anos. A decisão é uma derrota para Fernando Haddad, que tem com ela um histórico de desavenças.

Vários petistas tentaram convencer o ex-presidente a escolher outro nome, mas ele fincou pé – a corrente majoritária formalizou anteontem o nome da deputada.

Avisa 2

Lula diz ter uma “dívida de gratidão” com Gleisi. E deu sua justificativa: “Ela fala para o partido, Haddad para a sociedade”.

Os sem bolsa

A falta de dinheiro para pagar bolsas do CNPq pode afetar os ganhadores da Olimpíada Brasileira de Matemática do ano passado que estudaram em escolas públicas.

Esses bolsistas juniores recebem R$ 100 cada, e os 650 participantes do programa de iniciação científica, R$ 400.

Claudio Landim, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do MCT, adverte: a bolsa é que viabiliza os estudos de alunos de pequenas cidades e zonas rurais.

Nome aos bois

Para Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, Bolsonaro tem que “dar nome aos bois” depois de ter afirmado que ONGs podem estar por trás de queimadas na região amazônica. “Se ele fez a acusação, que diga quais os responsáveis.”

Patrimônio

Paraty e Ilha Grande fazem festão dia 29, quando recebem da Unesco o certificado de patrimônio mundial. Como sítio misto, que reúne cultura e natureza, receberão um plano de gestão preparado pelo Iphan – que luta por essa causa há 10 anos –, em parceria com as áreas de Cidadania e Meio Ambiente.

A cerimônia começa com café caiçara e coral em Paraty, e à tarde tem entrega do título em Angra dos Reis.

Tamo junto

Está nascendo no Brás e redondezas uma das maiores entidades do comércio do País. A Federação dos Empreendedores do Circuito das Compras reúne 100 mil lojas e 500 mil postos de trabalho – e inclui Pari, 25 de Março, Santa Ifigênia e Bom Retiro.

Juntos, esses lojistas faturam por ano R$ 38 bilhões – mais que o arrecadado quase metade d50as cidades do País.

Briga no palco

O TJ paulista concedeu liminar a produtores independentes que questionam critérios de escolha de grupos teatrais aptos a receber verbas da Prefeitura.

Basicamente, o grupo se queixa do formato – que existe há 16 anos – pelo qual a Cooperativa Paulista de Teatro pode indicar, sozinha, três dos seis vencedores. A Secretaria da Cultura está desde ontem avaliando se concorda ou recorre.

Quem vem

Tania Bruguera, artista cubana, vem a SP em outubro. Para workshops na exposição Somos Muit+s: Experimentos sobre Coletividade, na Pinacoteca.

Saudade

O CCSP exibe, dia 25, dois filmes em homenagem a José Wilker – que teria completado 74 anos dia 20: Dona Flor e Seus Dois Maridos e Bye Bye Brasil.

