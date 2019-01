ONG critica edital de concessão do Ibirapuera

PARQUE DO IBIRAPUERA. FOTO GABRIELA BILÓ/ESTADÃO

A Parque Ibirapuera Conservação fez leitura atenta do edital de concessão do parque e viu pontos que acha questionáveis. Um deles: a Prefeitura continua responsável pela segurança do parque e pela limpeza dos lagos.

A organização defende “um plano diretor rigoroso”. E ainda que a tarefa caiba a organizações de interesse público e não a empresas visando o lucro.

