Se servir de consolo, Haddad ficou bem na fita… na França. O petista teve ali 70% dos votos, contra 30% de Bolsonaro. Mas este deu o troco com vitórias na Suíça (60%), em Londres (70%) e no Irã, onde teve 73% dos votos de… 31 eleitores. Como era dia útil no país, ficou difícil votar.

