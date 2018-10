Sonia Diniz amplia sua loja de design nos Jardins

Sonia Diniz mudou o seu escritório particular de lugar: saiu do segundo andar da sua loja de design – a Firma Casa, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva –, para transformá-lo em um espaço voltado a objetos de design, como luminárias, e utensílios – porta gelo, tábuas e louças. Há também algumas linhas de móveis, como da Magis, que está com uma linha de estofados. O conceito do espaço segue sendo o servir como misto de showroom e galeria design, com o mobiliário e objetos de decoração assinados. “Reformamos o novo andar e fomos aprimorando. Ele ficou redondo agora em setembro”, explica Sonia.