Cor laranja e ‘novo’ usados até por candidato do PT

Não se limitou a São Paulo – no caso, com Márcio França – a lista de candidatos interessados em “surfar na onda laranja”, como dizem militantes do Novo.

Um dos vários santinhos de campanha capturados por militantes mostra o candidato do PT ao governo de Santa Catarina, Décio Lima.

A peça de divulgação traz o número 13 e a frase “Novo pra fazer diferente”. Solução parecida foi usada por um candidato a deputado estadual em Goiás, pelo PSB – Célio Alves.

