81% dos deputados dizem que reforma tributária deve considerar meio ambiente, mostra pesquisa

Se depender do parlamento, o movimento na economia verde vai andar. Pelo menos, é o que mostra pesquisa da Arko Advice/Abralatas com 96 deputados federais – respeitando as proporcionalidades partidárias.

Feita entre 14 e 24 de maio, 81% dos parlamentares entrevistados responderam que a reforma tributária deve considerar o meio ambiente. E 78% são a favor de diferenciar a carga tributária conforme o impacto ambiental.

Recentemente, Paulo Guedes, só para lembrar, disse que a reforma tributária mudará o eixo das isenções tributárias da energia “fóssil e suja” para a economia verde e digital. Tomara que isto se cumpra.

Irrigação

Apesar da estiagem, e dos sinais de alerta emitidos essa semana pelo governo Bolsonaro sobre falta de energia elétrica, Marcos Penido descarta, por ora, racionamento de água nos municípios atendidos pela Sabesp no Estado.

O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente justifica: o abastecimento hoje tem menor dependência do sistema Cantareira em relação a 2014 – ano marcado por crise.

Triste adeus

A revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, do Grupo de Estudos em Literatura da Universidade de Brasília, está encerrando suas atividades devido à falta de financiamento.

A publicação – um dos três periódicos da UnB a receber nota máxima pela Capes – foi atingida pela diminuição dos editais de apoio e suporte institucional.

Senti firmeza

Com investimento de R$10 milhões, o casal cearense Afrânio e Daniela Barreira montam, no local antes ocupado pelo restaurante japonês Nobu, no Jardins, um mega projeto. São quatro andares para abrigar operações do… Coco Bambu e Vasto.

Vem aí

O romance da espanhola Rosa Montero, La Buena Suerte, sai pela Todavia em 2022.

Em prosa “tensa e direta” – palavras de Mario Vargas Llosa – a obra conta a trajetória de Pablo que, repentinamente, troca vida confortável em Madrid para recomeçá-la numa cidade acanhada do sul da Espanha.

Diversificando

Resgate por jet-ski começa a fazer parte dos serviços da Porto Seguro em caso de pessoas ilhadas em enchentes. A seguradora contratou assessoria do surfista de ondas gigantes Carlos Burle – especialista em resgate com a moto aquática.