Moro e Michael Bloomberg são premiados como ‘líderes transformadores’

Para quem estranhou a escolha, vai aqui a explicação: o sentido de homenagear o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o juiz Sérgio Moro como Person of the Year 2018 da Câmara de Comércio Brasil-EUA é o de prestar tributo a líderes transformadores.

Segundo Alexandre Bettamio, presidente da Câmara e do Bank of America Merrill Lynch AL, as trajetórias de ambos são bem diferentes.

Transformadores 2

Mas os dois premiados guardam pontos em comum: “Coragem, determinação e capacidade de mudar a vida das pessoas”. Eles mostram também que o Estado “não diferencia seus cidadãos, seja na aplicação da Justiça, ou das políticas sociais.”

Transformadores 3

O prêmio será entregue dia 15 de maio, em Nova York, com um jantar de gala no Museu de História Natural, reunindo mais de 800 lideranças do universo empresarial, financeiro e diplomático.