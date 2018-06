Flora passa a Preta Gil o bastão do Expresso 2222

A emoção marcou a passagem de bastão do Camarote Expresso 2222 do Carnaval de Salvador. Em lágrimas, a nova dona do espaço, Preta Gil, recebeu bênção da antiga anfitriã, sua madrasta Flora Gil, que comandou o camarote por 19 carnavais.

“A Preta está aqui desde o primeiro ano, a gente construiu isto juntos”, apoiou Flora. “Ela chegou a ficar preocupada com a responsabilidade – as marcas que patrocinam, o bem-estar dos convidados –, mas eu perguntei: Quem coloca 1,5 milhão de pessoas na rua?’ É ela. É uma loucura.”

Velhos tempos

“A gente começou o camarote em 1999, com uma homenagem aos 50 anos dos Filhos de Gandhy”, lembra Flora. “No primeiro ano o camarote era Gil e Caetano com os filhos, famílias e amigos. No outro ano vimos que podia virar modelo de negócio”.

“O Expresso 2222 hoje é o melhor camarote de Salvador”, comemora. “Nosso modelo é o de uma grande festa para amigos.”