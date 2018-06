Doria e tucanos se reúnem, fazem contas, mas Carlos Siqueira, do PSB, está longe de jogar a toalha quanto ao apoio de Alckmin e do PSDB à candidatura de Márcio França ao governo paulista em outubro. “Diria até que essa é, no momento, nossa prioridade número 1”, observou à coluna. “Há muito tempo pela frente e os canais com o governador estão abertos.”

