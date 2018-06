Saulo Castro, do governo Alckmin, saiu vitorioso ontem do leilão de linhas do Metrô. Além do ágio de 185% pago pelo consórcio vencedor, conseguiu a presença de mais um concorrente, depois da desistência do segundo consórcio.

Para registro: tanto no leilão de linhas do metrô de Salvador como no do Rio apareceu só um concorrente.

