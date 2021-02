76% dos brasileiros tiveram um familiar ou amigo infectado pela covid-19, mostra pesquisa

Cerca de 76% da população – ou seja, mais de 125 milhões de brasileiros – tiveram um familiar ou amigo infectado pela covid-19. O dado, que revela a dimensão da pandemia no País, faz parte da pesquisa Radar Dotz Locomotiva a ser divulgada essa semana.

Conheço 2

Outro ponto chama a atenção: 55% dos brasileiros acham que não será possível vacinar toda a população da sua cidade antes de 2022. “A realidade é desafiadora”, diz Roberto Chade, CEO da Dotz.

Com margem de erro de um ponto porcentual, a pesquisa foi realizada no início de fevereiro, com abrangência nacional. Soma 6.136 entrevistas online, com homens e mulheres, a partir de 18 anos.

Difícil

Apesar do empenho de parte do Conselho de Ética da Alesp para que o deputado Fernando Cury tenha o mandato cassado, é improvável que isso aconteça. Segundo fontes da coluna, a composição do Conselho não ajuda.

O entendimento é que seria mais efetivo uma pena que seja “aceita” pela bancada conservadora da Câmara. E que o parecer de cassação – pedido por Isa Penna pela acusação de assédio – seria “desperdício de munição”.

Tela quente

Maria Rita, a cantora Alice Marconi – primeira mulher trans no sertanejo – e o grupo BNegão mais os Seletores de Frequência vão se apresentar ao vivo na #ViradaSP Online, sábado, pela plataforma #CulturaEmCasa.

Órbita

O PDT discute a viabilidade de lançar Rubens Furlan, prefeito de Barueri, para o governo paulista em 2022 dando palanque a Ciro Gomes no Estado.

“Ele foi seis vezes prefeito, vencendo no primeiro turno com 85% de votos no último pleito”, diz Antonio Neto, presidente da legenda estadual, sobre Furlan que teria que deixar o PSDB.

Neto foi vice do Márcio França, do PSB, no último pleito para a prefeitura paulistana.

Órbita 2

O PDT acha que o PT o imitou ao cogitar Luiza Trajano como vice em eventual candidatura de Fernando Haddad para a presidência em 2022.

A empresária que comanda a Magazine Luiza já disse que não tem aspirações eleitorais.