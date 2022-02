62% dos executivos dizem que o cenário eleitoral dificulta projetos neste ano, mostra pesquisa

As indefinições do cenário eleitoral já estão batendo no visor das empresas brasileiras – e essa incerteza, mais crise fiscal e pandemia, é vista por 62% dos executivos como o grande desafio para organizar qualquer projeto ao longo deste ano. O dado está em pesquisa recém-concluída pela Amcham Brasil, feita com 648 associados em 16 cidades do País.

O levantamento traz à luz, em múltipla escolha, os seis maiores obstáculos ao trabalho desses executivos: incerteza política (para 69%), complexidade tributária (40%), corrupção (40%), insegurança jurídica (36%), custo Brasil (32%) e desmatamento (25%).

Legado de FHC

Acaba de ser concluído, e deve estar nos cinemas até março, o documentário O Presidente Improvável – série de diálogos de FHC com grandes nomes da política e da cultura, que vão desde ex-presidentes como Bill Clinton e Ricardo Lagos a intelectuais como Alain Touraine e Manuel Castells, mais Gilberto Gil, José Gregori, Beatriz Cardoso, José Dias.

O filme marca os 25 anos da Giros Filmes e aborda a democracia brasileira e uma revisão do legado de FHC. No horizonte da produtora, a entrada no mercado internacional de streaming e o longa “Sexa”, com Gloria Pires na direção.

Conexão

Vinicius Poit, pré-candidato do Novo ao Bandeirantes, esteve em Medellín, com o prefeito de lá, Daniel Quintero, semana passada. Foi conhecer a transformação da cidade que já foi a mais violenta do mundo, a convite da Comunitas.

PARTITURA

A Academia de Música da Osesp – que é gratuita e em 2021 foi reconhecida oficialmente como um curso técnico – está com vagas abertas para classes de viola, trombone e canto coral.

As inscrições estão abertas até 21 de fevereiro e os aprovados serão ouvidos em teste presencial no início de março, na Sala São Paulo.

MEMÓRIA

O livro “Cadernos de Viagem Herdados”, da atriz Nicole Cordery, traz reflexões de um mundo pós-Covid, em que a personagem principal perde a prima pela doença e ao mesmo tempo revive a amizade das duas intensamente por meio de um diário herdado.

A obra sai em março pela Claraboia, editora que só publica mulheres, com ilustrações de Rita Carelli.