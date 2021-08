50% dos brasileiros usariam cannabis medicinal, mostra pesquisa

Quase 50% dos brasileiros usariam ou recomendariam a cannabis medicinal para seus familiares, se prescrito por médicos.

Este número foi levantado em uma pesquisa feita com 800 pessoas pela Toluna Insights em parceria com a Clever Leaves.

Onda verde 2

Grande parte dos entrevistados também sabia para quais doenças a cannabis medicinal pode ser usada. 46,82% das pessoas disseram que o remédio serve para tratar espasmos musculares, tremores, convulsões e tiques nervosos.

Enquanto 40,94% responderam que poderia ser usada para tratar a ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.

Onda Verde 3

Por outro lado, cerca de 30% dos brasileiros que participaram da pesquisa não têm certeza sobre os possíveis tratamentos ou não acreditam que a cannabis possa ser usada para qualquer um desses problemas de saúde.

Injustiça injusta

A Defensoria Pública de São Paulo reverteu, esta semana, a condenação de um homem sentenciado a 11 anos de prisão pela 2ª Vara Criminal de Santos, em 2011. O crime foi cometido enquanto ele… estava preso.

O caso evidencia “a fragilidade das condenações baseadas em reconhecimento por foto”, segundo o defensor Glauco Mazetto Moreira. A fotografia que usaram para reconhecimento era de sete anos antes.

Para todos

Tem pai para todos os gostos. Em levantamento do Ecad, das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos – com a palavra pai – a icônica canção Pais e Filhos, do Legião Urbana, aparece em primeiro lugar.

O samba “Coisinha do Pai” de autoria de Luiz Carlos, Jorge Aragão e Almir Guineto, e sucesso na voz de Beth Carvalho, fica em segundo. Já na terceira posição, vem um hit sertanejo: Fé no Pai, interpretada por Lucas Lucco.

Tributo

Gilberto Dimenstein ganha concerto amanhã. A orquestra Sinfônica e o André Mehmari Trio apresentarão, no Auditório Ibirapuera, repertório inspirado no Clube da Esquina. Participa Eduardo Saron, do Itaú Cultural, convidado por Anna Penido, viúva do homenageado.