50 anos de arte

Ricardo Camargo, marchand com décadas de atividade no mercado cultural brasileiro, comemora seu Jubileu de Ouro com edição especial da mostra coletiva Mercado de Arte – que abre amanhã em sua galeria, exibindo 60 obras de 31 artistas. A mostra também vai homenagear os 120 anos de nascimento de Vicente do Rego Monteiro. Com 50 anos de carreira, o galerista iniciou sua atuação no mercado, de forma concreta, após sua primeira venda “aos 17 anos de idade.” Depois disso colecionou trabalhos com nomes como Ralph Camargo, Paulo Figueiredo Filho, José Duarte de Aguiar, Ugo di Pace, Pietro e Maria Bardi, Volpi, Wesley Duke Lee, entre outros.