40 dias para pensar

Iza Dezon é especialista em tendência e sócia-fundadora da Dezon Consultoria Estratégica, representante exclusiva do bureau de tendências Peclers Paris (Grupo WPP) na América Latina. Buscando um caminho mais produtivo e positivo durante a quarentena, Iza desenvolveu, no último dia 21, o projeto #40diasdisruptivos em seu IG pessoal (@izadezon). “Ao longo de 40 dias corridos, serão apresentados tendências, pensamentos, estudos e pesquisas, com o intuito de fomentar debates e reflexões sobre possíveis futuros, sempre partindo de um ponto de vista otimista”, explica. “Estou adaptando os temas a cada dois dias, buscando ser o mais relevante possível para todo tipo de empresas e pessoas”. Até agora, ela já publicou sobre o excesso, o supérfluo, o sagrado, a vulnerabilidade e a liberdade digital. “Quero convidar os seguidores para que se sintam à vontade para comentar e compartilhar o material, criar um canal aberto de trocas e escuta ativa.”