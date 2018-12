2018 teve recorde histórico de servidores afastados

No balanço do ano, em que a CGU anunciou a recuperação de R$ 7,23 bilhões para os cofre públicos, não foram devidamente destacadas outras iniciativas importantes – e menos divulgadas – do combate à corrupção.

Uma delas é o recorde histórico de servidores afastados por irregularidades: 566, de janeiro a novembro.

Outra ação de peso da Controladoria: já chega a 130 o total de órgãos federais que participam de ações de monitoramento e integridade das atividades internas. E fora do âmbito oficial, no contato com empresas privadas, a CGU se empenha no fortalecimento do programa Empresa Pro-Ética.