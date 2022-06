15ª edição de Prêmio SP de Literatura bate recorde de Inscrições

A 15ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, do Governo do Estado, bateu novo recorde, com 317 inscritos. Trata-se da maior premiação individual do País para o gênero. Cada ganhador receberá um prêmio de R$ 200 mil.

LIBERAL. São Paulo será sede de um fórum de debates sobre ideias liberais promovido hoje pelo Instituto Liberal, comandado por Salim Mattar. A Conferência terá a participação do pré-candidato à presidência pelo NOVO, Luiz Felipe d’Avila, do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, e o ex-presidente Michel Temer.

Balcão do Giba

ABERTO. A ideia do bar Fechado é estar presente em todas as fases do dia – começando pelo brunch (foco em café de qualidade) e seguindo até o drinque de fim de noite. Destaque para o trabalho de Alice Guedes, chef de bar e sócia da casa. Peça o El Puerto de Santa Maria (foto) – com vermute e jerez. Rua Bela Cintra, 676.