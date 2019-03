130 mil turistas estrangeiros são aguardados em Salvador

O prefeito ACM Neto abriu a folia anteontem, em Salvador, ao lado do governador Rui Costa, otimista com a internacionalização do evento: são esperados na cidade cerca de 130 mil turistas estrangeiros, mais de 15% do total aguardado, vindos principalmente de Argentina, Alemanha, Itália e Portugal. Não por acaso, o tema oficial da prefeitura é “O mundo escolheu Salvador”.

Detalhe essencial: a turma de fora gasta, em média, 50% mais que os brazucas na cidade.

Rui Costa desistiu do camarote oficial do governo baiano e chamou a atenção ao curtir parte dos desfiles do alto de um praticável da TV estadual. “Circulamos bastante por vários lugares e acabamos usando pouco o camarote”, explicou à coluna.