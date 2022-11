Chef abre casa totalmente dedicada ao vinho rosé

A chef Mariana Fonseca acaba de abrir o primeiro bar totalmente dedicado ao vinho rosé em São Paulo. Localizado nos Jardins, o Rose conta com 120 rótulos da bebida – mas a expectativa é de uma ampliação para 200 até o final do ano. Sucesso em muitos verões europeus, o rosé também irá aparecer em coquetéis desenvolvidos especialmente para a casa. O menu tem inspirações mediterrâneas e gregas – como é o caso dos pitas de figo com queijo de cabra e hortelã ou das vieiras na concha com raiz forte e romã.

“Há 20 anos, quando eu cheguei na Grécia, todo mundo só tomava cerveja. Hoje, você chega na Grécia e o vinho rosé é unânime. Dos cantos mais chiques aos mais pitorescos só se bebe rosé”, disse Mariana. “Esse é o tipo de vinho que mais vai agradar o paladar do brasileiro. Apesar da complexidade, ele é fácil de harmonizar e vai bem a qualquer hora do dia”, completou.

O Rose fica na Rua Barão de Capanema, 208

Hospital do GRAACC completa 30 anos

No sábado, a partir das 15h, o Hospital do GRAACC realizará um show gratuito no Parque do Povo para celebrar os 30 anos da instituição. O evento terá o encontro inédito do bandolinista Hamilton de Holanda (foto) com o convidado Bocar Cissokho, do Senegal, além das apresentações da Pequena Orquestra Interativa e Orquestra Sinfônica de Heliópolis.

Natalie Klein comemora 25 anos de marca com desfile e festa em teatro na Bela Vista

Natalie Klein comemora os 25 anos da NK Store com desfile e festa hoje, no Teatro Mars, na Bela Vista. “Vamos mostrar o que a gente vem exercitando, ensaiando e aprimorando nos nossos mais de nove mil dias de existência”, disse a fundadora da multimarcas paulistana, conhecida pela curadoria de marcas importadas, além de sua própria etiqueta. “Se medíssemos esses 25 anos em metros de tecidos ou quantidade de botões ou linhas, daríamos algumas voltas ao mundo. O amor e a paixão por moda nos trouxeram até aqui. E é o que nos levará ao futuro”, diz Natalie.

BLOCO DE NOTAS

EM LISBOA. Fundadora e diretora da SP–Arte, Fernanda Feitosa integra a comitiva formada pelo Governo do Estado de São Paulo para participar do Web Summit, maior feira de inovação e tecnologia do mundo, realizada em Lisboa até 4 de novembro.

EM LISBOA 2. Fernanda viajou ao lado do prefeito Ricardo Nunes, da secretária de Relações Internacionais Marta Suplicy, do secretário de Cultura de Economia Criativa Sérgio Sá Leitão e do presidente da InvestSP Antonio Imbassashy para participarem juntos do painel O papel da Arte e da Cultura em Tempos Difíceis.