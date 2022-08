Eriberto Leão lança dois longas sobre São Paulo

O mês de agosto está agitado para Eriberto Leão. O ator acabou de lançar o filme “Maior que o Mundo”, no qual interpreta Kbeto, um escritor que vive atrás de inspiração para escrever seu segundo romance e dar continuidade a uma interrompida carreira literária. O longa homenageia o cinema marginal, especialmente o da região da Boca de Lixo. “A gente adentra no universo do baixo Augusta com uma verdade muito grande. Sou paulista, vivi minha juventude na região, estudei no Dante Alighieri, fiz FAAP, fiz USP, sou um paulistano da gema”, relembra o ator, que se prepara para lançar hoje, ao lado da atriz Bianca Bin, o longa “Assalto na Paulista” – livremente inspirado no que foi um dos maiores assaltos a bancos privados no Brasil – o assalto à agência 0262 do Banco Itaú, na Avenida Paulista. A pré-estreia será no Cine Marquise, no Conjunto Nacional.

Livro de brasileira será adotado na Finlândia

A jornalista Flávia Corrêa lança na Finlândia o livro infantil Uma Amiga de Outro Mundo. O lançamento será em Helsinque, no Festival Kolibrí, em outubro. O livro foi entregue para o embaixador finlandês, Jouko Leinonen. A obra será usado na alfabetização de finlandeses, filhos de brasileiros, e distribuída para a rede de bibliotecas públicas.

‘SP–Arte, Rotas Brasileiras’ começa amanhã e promete movimentar toda cena cultural de SP

Quem passar pela SP–Arte, Rotas Brasileiras, que acontece entre amanhã e 28 de agosto, na ARCA, em São Paulo, pode conferir a exposição Rotas Indígenas Brasileiras – Arte em Tempo Presente, promovida pela Vivo. A curadoria é do artista indígena Denilson Baniwa. A SP-Arte vai movimentar a cena artística da cidade. A HOA será anfitriã de uma celebração com batalhas de voguing, estilo de dança que surgiu nos anos 80 em NY. A festa acontece no espaço Central no dia 26. A galeria Nara Roesler prepara um coquetel para convidados na exposição de Rodolpho Parigi, no Instituto Tomie Ohtake.

Bloco de Notas

CLIMA. O Einstein e o IHI (Institute for Healthcare Improvement) realizarão o Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em setembro. A temática será a questão ambiental e o impacto das alterações climáticas no setor de saúde.

CARROS. A Enel X Way e o Citi Brasil firmaram parceria para colocar à disposição carregadores de veículos elétricos na sede do banco na Avenida Paulista, no edifício Citi Center.

O FUTURO. Lideranças dos mais diferentes perfis vão se reunir na Bahia para discutir futuros possíveis na primeira edição do KES Summit – Untold Futures. A partir de amanhã e até o dia 27 de agosto.