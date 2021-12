Nando Reis e Rincon Sapiência estão entre as atrações do aniversário da Av. Paulista, domingo

Nando Reis, Bixiga 70 e Luedji Luna estarão entre as atrações do aniversário da Avenida Paulista, no domingo. Eles se apresentam em uma das varandas montadas pela Secretaria de Cultura.

Os “palcos” serão divididos em estilos musicais. O rapper Rincon Sapiência faz show no espaço destinado ao hip hop e outra varanda vai concentrar uma seleção de mulheres sambistas.

Além de atividades infantis e atrações circenses, a festa terá uma performance aérea musical da Cia K – que se apresenta com a ajuda de um guindaste e um “piano voador”.

“A avenida Paulista é o maior corredor cultural da cidade. Promover o aniversário de 130 anos de um dos nossos cartões postais, em conjunto com todas as instituições culturais que ficam nela, é a oportunidade de fomentar os profissionais de várias linguagens e, também, ocupar a região central com artistas da periferia”, diz a secretária de Cultura do município, Aline Torres