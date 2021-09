Washington Olivetto grava nova temporada de seu W/Cast com Ricardo Scalamandré

Amigos de longa data, Ricardo Scalamandré e Washington Olivetto estreiam a nova temporada do podcast do publicitário, o W/Cast. A produção ficou a cargo da Hub Mídia, empresa de Scalamandré. Os episódios estão sendo gravados no apartamento de Olivetto, no Rio de Janeiro, e contam com convidados especiais como Boni, Jorge Ben Jor, Lulu Santos, Roberta Sudbrack. Estreia dia 29 nas principais plataformas de áudio e no YouTube.