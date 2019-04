Dib Carneiro Neto

DEBATE SOBRE TEATRO INFANTIL NA VOLTA DA REVISTA APARTE, DO TUSP.

Gente, no fim do ano, voltou a circular a histórica revista APARTE, do Teatro da Universidade de São Paulo. E nesse número da volta, tive a honra de contar com um capítulo só pra mim, com um debate realizado no Tusp com alguns empreendedores do nosso setor de teatro infantil. Vejam um trecho da minha