Elvis Costello and The Imposters vêm ao Brasil em abril

Em abril, Elvis Costello & The Imposters desembarcam no Brasil para breve turnê, após o lançamento do novo disco National Ransom. No dia 5, os artistas estarão no Credicard Hall em São Paulo, e no dia 6, no Citibank Hall do Rio de Janeiro. Novos e antigos sucessos são prometidos para as apresentações.

Parte da venda dos ingressos será priorizada para clientes Credicard, Citibank e Diners que poderão adquiri-los na pré-venda exclusiva entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro. O restante do público terá acesso às entradas após o dia 7 de fevereiro. A Time For Fun, produtora do evento, ainda não divulgou valores e mais detalhes.

Elvis Costello lançou mais de 30 discos durante quase quatro décadas. Entre seus maiores sucessos estão My Aim is True, Pump it Up, Watching the Detectives, Oliver’s Army, Radio Radio, She e Alison. A canção I Still Have That Other Girl levou o Grammy de Best Pop Collaboration With Vocals em 1999.