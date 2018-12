Os 12 espetáculos que se destacaram no ano de 2018

Mais um ano aponta para o fim e fica cada vez mais complexo entender caminhos que o palco vai tomar.

O ano de 2018 rendeu para a capital paulista uma temporada razoável, é preciso dizer. Em grande parte, os trabalhos e artistas que despontaram parecem ter sido aqueles que arriscaram olhar para fora do palco, para fora de si. Eles entenderam que o potencial do teatro não é o bastante para uma obra existir apenas nele.

Para os mais clássicos e tradicionais é difícil declarar isso. Mas há muito tempo, a música brasileira tem conversado consigo, com o outro, com o mundo. Há muito o cinema nacional também se esforça. As artes plásticas, as passarelas, os games, as séries.

Empatia também é reconhecer a importância da urgência do outro. É a relevância criativa de uma precariedade que pode ser reinventada. Digo precária porque o artista não consegue explicar. E explicar tem sido o esforço e o pior defeito dos palcos atuais.

Há cada ano, sobra menos disposição para perdoar a catarse pessoal do artista oferecida como purgação necessária a todo público. A divergência de ideias e pensamentos em um Brasil GIGANTE não sofrerá o milagre de ser abrandada nas fileiras de cadeiras nas salas de teatro da cidade.

O ritual que precede a arte teatral não deveria ser confundido com uma proposta de conformidade de pensamento, mas a reunião de uma energia viva capaz de conjurar dimensões sobre o mundo, a arte, a sociedade e seus problemas, de um jeito que só o teatro é capaz de criar.

Em uma rotina com notícias atualizadas a cada segundo como é a de São Paulo, discutir os problemas do mundo via informação é um sinal de que o teatro entregou seu potencial de narrar ao que mais critica. Até mesmo o próprio sentido de formas documentárias têm enfrentado o desafio da relevância cênica, por faltar diversidade em suas abordagens, e ser mais uma tentativa de validar a constituição de um material, quase sempre por uma capa acadêmica, bastante cifrada ao público e que funciona mais no campo da hipótese.

Por outro lado, formas ousadas e dramaturgias que não têm fim em si mesmas evocaram, nesse ano, a atenção para um mundo em transformação. Muito mais que espetáculos cuja principal intenção foi conservar linguagens e a pureza dos métodos e o fantasmas de suas teorias.

Para 2019, o desejo do blog Café-Teatro é ser testemunha de espetáculos com olhares ousados e abordagens originais. Que tenhamos uma cena frequentada pelo mundo e que isso nos provoque a realizar um teatro mundial. (Nem preciso dizer que já passou da hora de termos, no mínimo, legendas em inglês em todos os nossos palcos.)

Que o próximo ano nos reserve celeiro de muita imaginação e menos explicação. Que seja como escreveu Wislawa Szymborska:

‘O pisar da eternidade com a biqueira da botina dourada.

O escorraçar da moral com a aba do chapéu.

A incorrigível prontidão de recomeçar amanhã.’

Um ótimo 2019 a todos e todas!

Confira os 12 espetáculos que mais se destacaram no ano de 2018:

Iracema Via Iracema

O espetáculo da Sinha Zózima e do Agrupamento Andar 7 abriu o ano com história inspirada na vida de uma mulher de origem rural e semianalfabeta que decide largar sua rotina e viver dentro de um ônibus, pelas ruas da cidade. Apresentada em um ônibus, a plateia testemunha uma viagem pelas dores e alegrias da personagem vivida por Luciana Ramin, atriz que consegue transformar o público em um coral cúmplice da encenação.

Hollywood

O fim da trilogia Mamet, coloca a carioca Cia Teatro Epigenia como boa notícia em terras paulistas. A dramaturgia sem medo de desmascarar a falsidade e hipocrisia nos meios culturais e de entretenimento desenvolve uma trama rasgada de ódio e que enquadra o pensamento da produção cultural e seus propósitos para uma sociedade contemporânea. Sua clareza provoca a delícia de um teatro voyeur no qual a plateia observa as indecências das personagens como purgação dos próprios pecados até enxergar nelas um espelho impossível de suas próprias más virtudes.

Terceiro Sinal

Há muitos anos, Otavio Frias Filho experimentou o ofício de ator no espetáculo Boca de Ouro, com o Teatro Oficina de Zé Celso e relatou a vivência em Terceiro Sinal. O texto ganhou Bete Coelho no papel de Caveirinha (e do próprio autor) encenado no nosso patrimônio cultural projetado por Lina Bo Bardi. É a máxima potência que o teatro poderia oferecer.

A Ira de Narciso

Espetáculo do franco-uruguaio Sergio Blanco é um vórtice que sustenta uma obsessão pela energia masculina que vai do gozo do tédio e seus tropeços criativos ao orgasmo da violência. Nessa autoficcção, o ator Gilberto Gawronski percorre com a plateia, sem pressa, uma maratona de suspense. Seu convite ao terror permanece até o final, como se o pesadelo nunca acabasse. Na descoberta do fim, Gawronski viceja a vitória de um teatro incansável de crueldade.

Macbettu

Grupo italiano Teatro Persona, de Alessandro levou a tragédia de Shakespeare para falar no idioma dos moradores do interior da Sardenha. Apenas com atores homens, espetáculo restaura a conspiração de Macbeth na virilidade da traição, relação que lembra as negociações políticas na escuridão dos bastidores ou mesmo à vista de milhões em aplicativos de mensagens instantâneas

Colônia

Gustavo Colombini soluciona qualquer busca da plateia por “novas dramaturgias” e elabora uma elevada dramaturgia com atuação de Renato Livera sobre o conceito de colônia e o caso da morte de 60 mil pessoas em um manicômio na cidade mineira de Barbacena. É a síntese de um teatro com força de imaginação e legível para os sentidos.

Epidemia Prata

Para o público cativo de São Paulo, o trabalho dos teatros de grupo costuma versar sobre temas e formas semelhantes, ao longo de todo o ano. O mesmo não ocorreu com a turma da Cia Mungunzá, que estreou a primeira montagem depois de se instalar o Teatro de Contêiner no centro convulsivo da cracolândia. Sem receio de demonstrar a própria impotência da arte diante de um quadro marcado pela violência policial e marginalidade, o espetáculo inaugurou um pensamento honesto e espirituoso sobre a atuação artística na principal cidade do país.

Curra Temperos para Medeia

Ao identificar uma força proto-feminista no mito de Medeia, espetáculo do Teatro Contadores de Mentira funde a mitologia grega à força e profundidade de um olimpo africano, com direito a um jantar envenenado e um alfabeto corporal que expressa e comunica a riqueza do mito e da teatralidade.

O Ânus Solar

Na edição do Festival Internacional em São José do Rio Preto, o artista Maikon K apresentou o ambicioso Anus Solar, inspirado no texto de George Bataille. No dia da apresentação, Maikon se feriu, acidentalmente com uma elétrica. O trabalho explora conceitos da relação entre performer e plateia até mesmo os clichês de uma performance, da religião e de situações limite.

Ítaca – Nossa Odisseia I

Peça de Chris Jatahy é a emancipação que o teatro do século 21 precisava para continuar existindo. O espetáculo criado no âmbito do Odéon-Theatre, na França, conjuga a habilidade da direção com um jogo monumental fundindo cenografia com a experiência trágica do mito grego.

Lo Único Que Necessita Una Gran Actriz, Es Una Gran Obra Y Las Ganas de Triunfar

Versão do grupo mexicano Vaca 35 para As Criadas, de Jean Genet, espetáculo apresentado no festival Cena Contemporânea, em Brasília, levou para uma lavanderia úmida e suja a dupla de irmãs que recriam um jogo macabro de morte. A simplicidade da montagem ao usar apenas dois pontos de luz no ambiente surpreende junto com as atrizes, detidas em seus corpos de trabalho, os mesmos que jamais vestirão o luxo dos vestidos e colares da patroa.

Revoltar

A peça de Dione Carlos, a partir da obra de Eu fui soldado de Fidel: autobiografia de Fidelina González, de Renata Palottinni, uma história delicada sobre sonhos e guerrilha. Na direção de Torres Machado, a memória fragmentada é agente no comando da poesia. Espetáculo que expressa generosidade aos artistas envolvidos e a plateia. Deveria circular pelos festivais do país nos próximos anos.