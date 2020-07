Taylor Swift fez disco secreto e à distância com o guitarrista da The National

Aaron Dessner, mais conhecido como um dos guitarristas da banda The National(pelo menos até agora), deixou sua casa na França para gravar o disco novo da Big Red Machine, projeto com Justin Vernon (o Bon Iver), mas como o coronavírus começava sua escalada na Europa, ele resolveu trazer a mulher e os filhos para a casa que eles têm no estado de Nova York. Quando ele reencontrou a família os EUA também estavam com as fronteiras fechadas e ele se viu em uma quarentena obrigatória em seu próprio país.

O período fechado foi produtivo e ele gravou algumas ideias que até então não tinham destino certo. No final de abril ele recebeu uma mensagem de texto: “Hey, aqui é a Taylor. Será que você se interessaria em gravar um álbum comigo?”. Ele mostrou algumas dessas gravações e elas não demoraram muito para virarem músicas completas.

Dessner conta que nem a gravadora de Taylor Swift sabia do novo projeto e ele teve que esconder os vocais para todos os amigos os quais convidou para participar na instrumentação. Era um projeto secreto. Ao todo, o guitarrista é creditado como coautor em 11 das 16 músicas de Folklore, nome do novo disco.

O primeiro single é Cardigan, que teve um clipe lançado junto com o disco. O bonito vídeo é dirigido pela própria Taylor e mostra mais um talento da cantora.

Dessner disse que ainda tem algumas sobras do projeto que podem virar músicas e arrisca que a colaboração com Taylor Swift provavelmente deve continuar no futuro.

As informações são de uma entrevista de Aaron Dessner para o site Pitchfork.

