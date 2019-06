Roky Erickson, do 13th Floor Elevators, morre aos 71 anos

A lenda do rock psicodélico Roky Erickson morreu nesta sexta-feira, 31. A informação foi divulgada pelo irmão do cantor, Mikel Erickson, no Facebook com uma nota curta: “Meu irmão Rocky se foi pacificamente hoje. Por favor, nos dê tempo. Música e riso para sempre”. Sumner Erickson, outro irmão do guitarrista que serviu como guardião dele na década passada, confirmou a morte ao site Austin 360. “O mundo perdeu uma luz enorme e uma alma incrível. Não foi a vida mais fácil, mas ele está livre de tudo agora”, disse Sumner. A causa da morte não foi divulgada.

Roky foi diagnosticado com esquizofrenia ainda nos anos 1960 e passou por instituições psiquiátricas para tratamentos, muitas vezes não voluntários. Ele também teve problema com drogas e foi preso portando uma pequena quantidade de maconha e voltou a ser internado, em 1969, após declarar insanidade para evitar a cadeia.

O 13th Floor Elevators foi criado em 1965 e o líder do grupo teria cunhado o termo “rock psicodélico” em um dos ensaios do começo da carreira. A história poderia ser uma grande balela se eles não tivessem batizado o primeiro disco de The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. A voz potente e rasgada de Roky era uma das marcas registradas dos Elevators e flutuava sobre as guitarras pesadas. A banda terminou em 1969 e se reuniu em 2015, mas Erickson se manteve ativo, sempre que a saúde permitiu, com outras bandas e projetos solo, onde ele transitou por outros ritmos, como o hard rock.

Você pode saber mais sobre a vida de Roky Erickson no filme You’re Gonna Miss Me(infelizmente em inglês e sem legendas):