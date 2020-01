Radiohead disponibiliza biblioteca online com conteúdo de toda a carreira

O Radiohead disponibilizou nesta segunda um acervo extenso de tudo que eles produziram nos mais de 30 anos de carreira. Sim, nós estamos velhos. O marco zero da biblioteca é o EP Drill, de 1992.

O novo projeto veio, como sempre, com um comunicado engraçadinho:

Radiohead.com sempre foi a)irritantemente não informativo e b)surpreendente. A coisa mais surpreendente a seguir, portanto, é tornar-se repentinamente informativa. Então é isso que fizemos.

Nós apresentamos: a BIBLIOTECA PÚBLICA RADIOHEAD, um recurso on-line contendo tudo o que já fizemos… bem, mais ou menos. Vídeos, músicas, artes, websites, merchandising e souvenirs variados.

O comunicado também diz que cada integrante da banda vai dar uma de bibliotecário e guiar os fãs pelo conteúdo preferido deles. Nesta segunda foi a vez do Colin Greenwood, baixista da banda.

A biblioteca é dividida primeiramente por discos. Cada álbum traz consigo material de comunicação do Radiohead da época, músicas, aparições na TV, clipes etc. Entre os vídeos, há um do show que eles fizeram na Chácara do Jockey, em São Paulo, na primeira passagem deles pelo Brasil, em 2008.

Existem também outras preciosidades como as newsletters que eram enviadas para os fãs no começo dos anos 1990, na época por carta mesmo. O documentário Meeting People is Easy também é um dos destaques, além de camisetas e acessórios de todas as fases da banda(e é possível comprá-los).

Nem todo o conteúdo é autoexplicativo e apesar da organização mais ou menos cronológica(o relançamento do OK Computer com material inédito OKNOTOK, de 2017, está junto com o álbum original), é preciso um pouco de dedicação para ir achando tudo. Talvez o serviço dos integrantes da banda como “bibliotecários” ajude a destacar novas coisas legais.