R.E.M. lança versão de ‘E-bow The Letter’ com a participação de Thom Yorke

O R.E.M. disponibilizou nesta quinta-feira a versão de E-bow The Letter com a participação de Thom Yorke, do Radiohead, gravada em 2004 na igreja St. James, em Londres. A faixa faz parte da caixa R.E.M. at the BBC, que será lançada no dia 19 de outubro, e percorre 30 anos de carreira dos americanos antes de encerrar as atividades em 2011. A banda já divulgou outras três músicas que estarão presentes no projeto: Losing My Religion, Radio Free Europe e Orange Crush.

E-bow The Letter, do disco New Adventures In Hi-Fi, tem originalmente a voz de Patti Smith, mas a gravação de 2004 não foi a primeira em que Yorke substituiu a poetisa do punk. A relação entre as duas bandas remonta o ano de 1995, quando o Radiohead abriu shows na Europa e EUA da turnê do álbum Monster. Quando Adam Yauch, do Beastie Boys, chamou R.E.M. e Radiohead para a terceira edição do festival Tibetan Freedom Concert, em 1998, as duas bandas combinaram de trocar de vocalistas para uma música. Yorke cantaria Be Mine com o R.E.M e Stipe assumiria os vocais em Lucky na apresentação do Radiohead. Veja abaixo o ensaio do R.E.M. com Yorke e os shows no estádio Robert F. Kennedy:

A colaboração, entretanto, foi ampliada após uma tempestade impedir o voo de Patti Smith de Nova York para Washington, onde aconteceu o festival. O temporal também interrompeu o primeiro dia do evento. Vários artistas tiveram que cancelar as suas apresentações e tantos outros foram espremidos no segundo dia, gerando um dos line-ups mais bonitos da história. Pulp, Sonic Youth, Red Hot Chilli Peppers, que voltava a tocar com John Frusciante, Radiohead e R.E.M. foram sanduichados como podiam entre as atrações que já tocariam na tarde de domingo(Pearl Jam, A Tribe Called Quest e Beastie Boys entre elas), 14 de junho de 1998.

Como Patti Smith tinha outros compromissos, ela também não conseguiu marcar presença no segundo dia do Tibetan Freedom Concert. Foi assim que Thom Yorke cantou a parte dela em E-bow The Letter pela primeira vez.

