Publicitário cria playlist com músicas mais longas que o discurso de Bolsonaro em Davos

A passagem do presidente Jair Bolsonaro por Davos, na Suíça, tem gerado reações positivas e negativas. Nesta terça, o fato de ele comer em um restaurante popular gerou curiosidade e simpatia pela simplicidade. No mesmo dia, ele foi criticado pelo discurso curto e sem grande aprofundamento das medidas que pretende implantar no Brasil. À noite, a simplicidade deu lugar ao jantar com bilionários como o CEO da Apple, Tim Cook e outras figuras de destaque. O presidente arrancou sorrisos dos convidados ao dizer: “Aqui tem 23 trilhões de dólares… o Brasil precisa de apenas 10% disso”.

Na virada do dia as pessoas ainda não tinham esquecido o breve monólogo de Bolsonaro. O publicitário Tommy Albrecht criou uma playlist com músicas mais longas do que o discurso do presidente. Na lista, o melhor do cancioneiro brasileiro: Legião Urbana, Racionais MCs, Caetano Veloso, Elis Regina, Chico Buarque etc. A brincadeira foi compartilhada nas redes sociais e a seleção musical já tem mais de 2600 seguidores.

O dia ainda previa um quase café com o presidente e um bolo no encontro com a imprensa, mas talvez o melhor da passagem pelo Fórum Econômico Mundial seja o humor e a lista de músicas; escute aqui.



Veja o pronunciamento de Bolsonaro em Davos: