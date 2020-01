Pink é a artista que mais faturou com shows em 2019; veja a lista

Pink desbancou Ed Sheeran para se tornar a cantora com maior arrecadação em shows no ano passado. O britânico ainda foi o que mais vendeu ingressos, 2.455.718 em todo o mundo, mas a cantora pop teve uma média de preços maior e conseguiu faturar US$ 215,2 milhões.

Mesmo na terceira posição em 2019, Sheeran bateu o recorde do U2 de turnê mais bem sucedida da história. A banda irlandesa faturou US$ 735 milhões em pouco mais de dois anos, de 2009 a 2011, com a 360° Tour(aquela com palco em forma de garras que permitia a ocupação total dos estádios). Com US$ 775,6 milhões, o giro do álbum Divide dinamitou a dinastia de Bono e sem muita parafernália de palco.

Clássicos e novidade na lista

Elton John foi o segundo da lista com sua turnê de despedida. Outro dinossauro que se manteve entre os 10 primeiros foi a banda Rolling Stones. Os problemas de saúde de Mick Jagger atrapalharam os ingleses, mas eles ainda conseguiram ficar à frente do fenômeno do K-Pop, BTS, que passou pelo Brasil.

Estádios e festivais

O Lollapalooza Brasil foi o maior vendedor de ingressos do mundo e a terceira arrecadação, uma posição abaixo em relação a 2018.

O Allianz Parque e o Autódromo de Interlagos também voltaram a ficar entre as grandes arenas a céu aberto quando o assunto é a quantidade de ingressos comercializados. O estádio do Palmeiras passou da oitava posição no ano retrasado para a quarta em 2019. Interlagos ficou na oitava posição puxado pelo número de entradas vendidas no Lollapalooza.

Entre as maiores rendas do Allianz Parque estão dois fenômenos do pop, um antigo e outro que começa agora a dominar o mundo. Os dois shows de Paul McCartney renderam pouco mais de US$ 9 milhões, enquanto o BTS gerou US$ 7,7 milhões, também em dois dias.

Anitta e Pabllo Vittar no Coachella

Os dois fenômenos pop brasileiros deram mais um grande passo para a internacionalização de suas carreiras. Anitta e Pabllo Vittar vão cantar nos dois fins de semana do Coachella, um dos maiores festivais do mundo, que acontece em Indio, perto de Los Angeles.

As artistas vão disputar espaço com músicos consagrados, como Thom Yorke, Rage Against the Machine, Frank Ocean e Calvin Harris.

*As informações são do site Pollstar

