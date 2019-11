Pesquisadora encontra álbum inédito com músicas de Lou Reed

Ouvir rock em 2019 parece um trabalho de historiador. As maiores obras do gênero estão no passado ou eclipsadas pelos grandes trabalhos do hip-hop atual. A musicóloga Judith Peraino, entretanto, levou essa máxima a um outro nível. A pesquisadora da universidade de Cornell, nos EUA, fez uma busca aprofundada no Andy Warhol Museum Archives e “sem querer” encontrou um álbum inédito que Lou Reed fez para Warhol.

O relacionamento dos dois começou quando Warhol foi atrás de uma banda para seu projeto Exploding Plastic Inevitable e encontrou o Velvet Underground. Reed sempre viu o artista pop como um de seus mentores, mas poderia ser tão doce como cruel com aqueles próximos a ele.

Os dois flertaram por muito tempo com a ideia de criar um musical para a Broadway. Inicialmente, a plataforma seria o disco Berlin, de Reed. Em 1975, Warhol finalmente realizou o desejo de fazer o espetáculo teatral com John Phillips, do Mamas & the Papas, mas o resultado foi um fiasco. A peça Man On The Moon saiu de cartaz poucos dias após a estreia.

No mesmo ano, Warhol lançou o livro THE Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again) e voltou a abordar Reed sobre uma possível colaboração. A proposta é que o compositor escrevesse músicas baseadas na obra. Reed, cheio de entusiasmo, teria gravado as canções em um dia e mostrado para Warhol, mas a nova descoberta de Peraino vai na direção oposta dos acontecimentos conhecidos até então.

Para a pesquisadora, a fitinha não é uma coleção de músicas de um compositor empolgado. Pelo contrário. O lado 1 traz gravações de uma bem sucedida turnê de Reed pela Europa, enquanto o lado 2, baseado no livro de Warhol, seria como se o cantor estivesse apontando para os fracassos do amigo e mentor.

O áudio, infelizmente, não tem data para ser publicado. Uma reportagem do New York Times diz que uma disputa entre os direitos das músicas impediu que Peraino sequer transcrevesse todo o material para o seu trabalho acadêmico. Pelo mesmo motivo, o conteúdo ainda deve ficar restrito a especialistas e pesquisadores por muito tempo.