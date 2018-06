Pearl Jam lança música antes da turnê na América do Sul e anuncia novo disco

O Pearl Jam começa nesta terça, por Santiago, sua turnê sul-americana e mais uma vez cria uma nova canção para a excursão. Em 2011, a banda também anunciou Olé antes de sua passagem por aqui. A diferença é que agora os americanos prometem um novo disco e Can’t Deny Me é o primeiro single deste próximo trabalho.

Com música de Mike McCready e letras de Eddie Vedder, a faixa foi liberada no último sábado com exclusividade para membros do Ten Club, o fã-clube deles, e agora está disponível em todos os serviços de streaming. Brendan O’Brien, produtor dos discos Vs., Vitalogy, No Code, Yield, Backspacer e Lightning Bolt, faz mais uma parceria com os caras de Seattle. A arte visual, que tem um muro pichado com o nome da banda e uma menina carregando um cartaz escrito “Can’t Deny Me”, ficou por conta do baixista Jeff Ament e de Kevin Shuss, um videógrafo ligado ao grupo.

As letras, entre outras coisas, falam sobre mentiras e envenenamento dos EUA, uma crítica bem discreta ao presidente Donald Trump quando comparada com Bu$hleaguer, de 2002, lançada logo após o 11 de setembro no álbum Riot Act para atacar a gestão George W. Bush.

Esta é a quinta vez que o grupo desembarca por aqui. Na primeira visita, em 2005, eles colocaram Garota de Ipanema para tocar no site oficial. A pequena turnê de 2018 terá cinco apresentações, sendo três dela nos Lollapaloozas de Chile, Argentina e Brasil, mais um show na Movistar Arena, nesta terça em Santiago, e um no Maracanã. Os ingressos para a versão brasileira do festival para sábado, quando a banda toca, estão esgotados.

Eddie Vedder ainda faz três shows solo na capital paulista, no Citibank Hall, todos com entradas esgotadas.

