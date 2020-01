Pearl Jam confirma lançamento do novo disco, ‘Gigaton’

O Pearl Jam confirmou o lançamento de seu 11º disco, Gigaton, para o dia 27 de março. O anúncio coloca fim a um período de sete anos desde o último álbum, Lightning Bolt, que gerou ao menos dois hits: Mind Your Manners e Sirens.

Gigaton foi produzido pela banda e Josh Evans, que tem uma ligação antiga como engenheiro de som e técnico de guitarras e teclados deles. A capa do disco mostra foto de uma geleira derretendo feita por Paul Nicklen.

O guitarrista Mike McCready diz no anúncio que a gravação do disco foi “emocionalmente difícil e confusa em alguns momentos, mas também emocionante”.

A banda fez um post enigmático na semana passada com uma arte escrita Pearl Jam em formato de eletrocardiograma. Depois eles colocaram pontos no mapa que apontavam para painéis com a foto de Paul Nicklen e um filtro do Instagram mostrava movimento e uma trilha com música e som de cachoeira quando confrontado com a imagem. No Brasil, o painel foi colocado em um corredor do Morumbi Shopping.

Painel do disco novo, “Gigaton”, do @PearlJam no Morumbi Shopping pic.twitter.com/DuN0X70W6Y — bazzan (@abazzan) January 11, 2020

Junto com o lançamento do disco, o Pearl Jam anunciou uma série de shows nos EUA e Canadá. Eles também já tinham datas na Europa. Infelizmente ainda não há previsão de uma passagem deles pelo Brasil.

O Pearl Jam lançou em dezembro pela primeira vez nos serviços de streaming os singles de natal que eles disponibilizavam anualmente para o fã clube e um show de 1993 em Seattle, quando eles ainda estavam começando.