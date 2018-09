Machucado além da conta (uma playlist)

Toda vez que uma canção de amor ou de desencanto é endereçada a alguém(mesmo que fictício), eu começo a tomar partido e me colocar no lugar das pessoas, tento ver com quem me identifico mais.

Someone Who Cares, da banda The Only Ones, conta o caso de um cara tentando entrar em um relacionamento, com medo, mas ainda assim se arriscando. O compositor Peter Perrett praticamente ameaça a razão do afeto com a possibilidade da felicidade eterna, mas, ao mesmo tempo, faz o diagnóstico de que essa pessoa teve os sonhos despedaçados vezes demais para se recuperar, para assumir o risco de ser feliz para sempre.

De alguma forma, todos temos alguns sonhos destruídos(ou você ainda vai ter, é questão de tempo). Nosso coração é quebrado de diversas formas ao longo da vida. Por namoradas, por perdas, por decepções de amigos e de empregos. Essa playlist é um compilado de músicas que representam para mim o conjunto dessas desilusões.

PS-O show do Television foi um dos piores e mais tristes da minha vida, acreditem ou não.

PS2-Isso tudo me fez lembrar do poema Quadrilha, do Drummond

João amava Teresa que amava Raimundo

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili,

que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

que não tinha entrado na história.