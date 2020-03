Discos para ouvir na quarentena 6: ‘Life in the dark’ – The Felice Brothers

Voltei.

O Felice Brothers é um grupo de realmente dois irmãos, Ian e James, e uma formação que já contou com outro irmão, Simone, e variou um pouco até a entrada de Will Lawrence (bateria) e Jesske Hume (baixo).

A banda começou tocando nas estações de metrô de Nova York e lançando os próprios discos, mas fez turnês com Bright Eyes e Dave Matthews Band até virar um Mumford and Sons da série B, mas meio líder da série B. O Mumford tem um som “maior”, mas as duas bandas tem uma verve dylanesca e o folk rock no sangue.

Com o tempo, eles foram melhorando a produção dos discos e Life in the dark, de certa forma, é uma volta às origens, desde a gravação em uma fazenda até ao som mais folk que eles faziam no início da carreira. A música título é uma balada de desilusão com a vida que gruda na cabeça em um álbum que já é todo quase um desabafo contra o capitalismo em tempos de Trump.