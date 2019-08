David Berman, do Silver Jews, morre aos 52 anos

Três amigos se uniram no final dos anos 1980 para formar o Silver Jews, mas apenas um deles se manteve constante para criar essa banda que se tornaria querida para vários artistas do indie-rock. Os outros dois saíram para criar a Pavement.

David Craig Berman poderia ser apenas um prefácio na brilhante carreira dos colegas Stephen Malkmus e Bob Nastanovich, mas ele conseguiu fazer suas palavras se tornarem inspiração para seus contemporâneos. “Eu não conseguiria fazer um rock pesado ou superar as pessoas com maestria técnica, como o Jack White, então para que tentar? É por isso que eu sempre me esforcei muito com as palavras”, disse Berman em uma entrevista para o The New York Times, em 2005.

Berman lançou seis discos com o Silver Jews e ganhou algum reconhecimento ao publicar o livro de poesias Actual Air. Com o fim do Silver Jews em 2008, ele se tornou recluso até recentemente, quando ele fez um álbum com o seu novo projeto Purple Mountains.

A gravadora Drag City, que lançou o disco do Purple Mountains em julho, confirmou o falecimento do músico sem detalhar a causa da morte. O selo independente havia anunciado uma turnê, que começaria neste sábado, do projeto e chamava os shows de “potencialmente uma experiência única na vida”.