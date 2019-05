Chuck D, do Public Enemy, narra podcast sobre o The Clash

Acabou no dia 18 de abril a série de podcasts que conta a história do The Clash, narrada pelo rapper Chuck D, do Public Enemy. A parceria com a BBC segue disponível para streaming no Spotify.

O podcast Stay Free, referência à excelente música do segundo disco (Give ‘Em Enough Rope), começa mostrando como os amigos Mick Jones e Paul Simonon roubaram o vocalista dos 101ers: Joe Strummer. Por vezes, Chuck D traça paralelos com o Public Enemy, mas o foco do programa é o Clash mesmo. Além da voz do rapper, também há áudios de arquivo de entrevistas com integrantes da banda, amigos, empresários e outras pessoas que frequentavam o círculo de Joe Strummer e companhia.

A série é uma ótima porta de entrada para quem ainda não conhece “a única banda que importa” e serve como nostalgia para aqueles que já sabem tudo sobre os ingleses.