Beastie Boys lançam documentário para comemorar os 25 anos de ‘Ill Communication’

Os membros remanescentes dos Beastie Boys parecem dedicados a consolidar o legado da banda. Depois de lançar um livro no ano passado(com o nome simples de Beastie Boys Book), Michael “Mike D” Diamond e Adam “Ad-Rock” Horovitz divulgam o documentário curto Still Ill em homenagem ao quarto álbum deles e, talvez, o mais bem sucedido.

Em pouco mais de 14 minutos, o filme consegue percorrer a carreira dos Beastie Boys. Do fracasso comercial de Paul’s Boutique, hoje considerado um clássico, até o sucesso estrondoso de Ill Communication, passando pela influência do saudoso Adam “MCA” Yauch e seu ativismo que gestou um dos festivais mais legais do mundo – o Tibetan Freedom Concert.

Um dos pontos altos, já no começo do curta, é a composição de Sabotage. Uma linha de baixo simples, na verdade mais um riff de baixo, e a bateria deram origem ao maior hit deles, que foi muito ajudado pelo vídeo dirigido por Spike Jonze. O diretor, que ficou conhecido por Quero ser John Malkovich e Her, foi o responsável por alguns dos clipes mais legais da década de 1990 e início deste século.

A produção da Amazon conta também com uma versão em áudio com entrevistas mais extensas, mas para assinantes.

Assista: