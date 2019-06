Após hacker pedir 150 mil dólares, Radiohead libera 18 horas de gravações das sessões de ‘Ok Computer’

Semana passada um arquivo com 18 horas de gravações da época do disco Ok Computer vazou na internet e especulações de que um hacker chantageou o Radiohead pedindo 150 mil dólares começaram a rodar em um grupo de discussão do Reddit.

A banda mais ou menos confirma agora a informação. O guitarrista Jonny Greenwood postou uma mensagem engraçadinha no Twitter que diz o seguinte:

“Walter Sobchak vs o dedo da Bunny

Nós fomos hackeados na semana passada – alguém roubou o minidisk dos arquivos do Thom do período de Ok Computer, e foi reportado que ele pedia 150 mil sob a ameaça de vazar o material.

Então no lugar de reclamar – muito – ou ignorar, nós estamos publicando todas as 18 horas no Bandcamp para ajudar o Extinction Rebellion. Apenas nos próximos 18 dias. Então por 18 libras você pode descobrir se nós deveríamos ter pagado o resgate.

Nunca planejado para o consumo público (apesar de algumas partes terem sido colocadas no relançamento do Ok Computer) é apenas tangencialmente interessante. E muito, muito longo. Não é um download para guardar no telefone. Está chovendo lá fora, não está?

Jonny”

A referência ao Walter Sobchak é uma brincadeira com o filme O Grande Lebowski. Lebowski recebe um dedo como ameaça e o amigo Sobchack diz: “Isso não quer dizer nada, eu posso conseguir um dedo para você até as 3h”. O Extinction Rebellion é um grupo de ambientalistas.

Alguns fãs da banda já até detalharam todas as 18 horas do arquivo no google drive.

Você pode ouvir e fazer o download da gravação de quase 2 gigas aqui.