Novo vídeo da Mônica Toy mostra a turminha no universo do Homem-Aranha

Em novo episódio, a turminha da Mônica Toy surge dentro do universo do Homem-Aranha.

Aproveitando a estreia da animação Homem-Aranha: No Aranhaverso nesta quinta, 10, os personagens da turminha da Mônica decidiram entrar na brincadeira e também usar a máscara do personagem, em um crossover com o super-herói.

No vídeo divulgado nesta quarta, 8, e que é intitulado Aranhinhas do Universo, vemos Cascão e Jeremias entrando nesse universo para viver uma grande aventura, que vai contar, claro, com a participação da Mônica e o Sansão.

Criada pela Mauricio de Sousa Produções e lançada em 2013, a série Mônica Toy já acumula 4,5 bilhões de visualizações no YouTube. Os episódios são lançados todas as quartas-feiras, às 15h, nos canais oficiais da Turma da Mônica no YouTube (português, espanhol e inglês).