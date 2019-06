Grupo Beatles para Crianças coloca os pequenos em contato com o mundo do rock

Depois de Meu Primeiro Show de Rock, a banda Beatles para Crianças apresenta A Bagunça Continua, neste sábado, 8, e domingo, no Teatro MorumbiShopping.

Neste show, Fabio Freire (voz, guitarra, ukulele, banjo e bandolim), Gabriel Manetti (voz e percussão), Edu (Ludi) Puperi (guitarra, violão, sanfona e vocais), Johnny Frateschi (baixo, banjo e vocais) e Humberto Zigler (bateria e percussão) apresentam para a criançada os sucessos dos Beatles, que são intercalados com histórias, brincadeiras e até um concurso de twist, embalada por Love me Do.

Integrante da banda, o arte-educador Fabio Freire explica algumas curiosidades sobre esse trabalho. Confira abaixo.

Show da banda Beatles para Crianças (foto Andrea Machado)

Conte um pouco da história desses shows para crianças, como surgiu a ideia de mostrar esse repertório para elas?

Esse projeto nasceu em uma escola. Como professor de música, há 20 anos, sempre desenvolvi um trabalho de composição infantil. Já são 7 CDs de composições minhas para as crianças. Em 2012, fizemos o primeiro Beatles para Crianças e foi um sucesso. Após conhecer Paul McCartney em Recife, decidi investir no repertório dos Beatles e apresentá-lo para a criançada.

Esse A Bagunça Continua se transforma em um espetáculo mais teatral, não?

Sim, é um pouco mais teatral embora siga a mesma estrutura do primeiro show de rock. Ele é uma continuação da inserção da criança ao mundo do rock, gostando de rock, de dançar, se divertir com a família. O público interage muito mais com a banda, fazendo uma bagunça boa.

Acaba sendo um momento que une pais e filhos, não é mesmo? Afinal, os Beatles já conquistaram os mais velhos e agora chegou a vez dos pequenos, é isso?

Isso mesmo. A gente até se questiona – quem gosta mais? Os filhos ou os pais? (risos). Nós não menosprezamos o nosso público. Os pais ficam enlouquecidos com a qualidade do show e as crianças vibram muito. O aspecto visual, as histórias, figurino, luz, som, rock, isso tudo junto contagia todo mundo presente. É uma emoção muito grande.

Como vê esse interesse do público infantil pelos Beatles? Como músicas que surgiram há tanto tempo ainda têm esse poder de conquistar novos públicos?

Consideramos as canções dos Beatles como “meio mágicas” pois são canções feitas há muitos anos e estão aí, não envelhecem nunca. E percebemos que essas músicas despertam muito nelas o gosto pelo rock. Muitas crianças pensam que nós somos os Beatles de verdade. Como professor, sempre percebi a presença da banda na escola. Nas aulas de inglês, de teatro, nas aulas de educação física, nas aulas de música. Enfim, a música dos Beatles está sempre presente e nunca vai acabar. E as crianças buscam cada vez mais o som do rock.

Por onde mais a banda vai levar o show, vai percorrer o interior de São Paulo ou outras cidades do Brasil?

Há 2 anos ganhamos a estrada. Já fizemos o Brasil inteiro, por mais de 60 cidades e em todos os lugares temos um grande público. E a energia é sempre a mesma, pra cima, animada. Este ano voltamos a Porto Alegre, Curitiba, interior de São Paulo e nordeste brasileiro. Quanto mais lugares conseguirmos, melhor para as crianças e famílias.

Beatles Para Crianças 2 – A Bagunça Continua

Teatro MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Junior, 1089, Estacionamento do Piso G1.

Telefone: 5183-2800.

Dias 8 e 9 de junho, sábado e domingo, às 15 horas.

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Classificação: Livre.

Duração: 60 minutos.