Disney divulga primeiro trailer de ‘Frozen 2’, que estreia em janeiro de 2020

Depois de muito aguardar, eis que a Disney divulga uma pílula do que será Frozen 2. A animação, que tem direção de Chris Buck e Jennifer Lee, está programada para estrear em 2 de janeiro de 2020.

Enquanto a data não chega, vale dar uma olhadinha no que virá por aí, curtindo o trailer, que mostra as novas aventuras das irmãs Elsa e Anna, sem deixar de lado os amigos Olaf e Kristoff.

Na versão original, filme traz as vozes de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad e música de Kristen Anderson -Lopez e Robert Lopez,

O primeiro longa, que estreou em 2013, foi grande sucesso de bilheteria, e ganhou um Oscar de melhor filme de animação e de canção original, por Let It Go, com músicas e letras de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.