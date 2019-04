Novo vídeo da Mônica Toy mostra a turminha no universo do Homem-Aranha

Em novo episódio, a turminha da Mônica Toy surge dentro do universo do Homem-Aranha. Aproveitando a estreia da animação Homem-Aranha: No Aranhaverso nesta quinta, 10, os personagens da turminha da Mônica decidiram entrar na brincadeira e também usar a máscara do personagem, em um crossover com o super-herói. No vídeo divulgado nesta quarta, 8, e