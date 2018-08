Saiu a lista de indicados ao 30.º Troféu HQMIX

Os indicados ao 30.º Troféu HQMIX, o principal prêmio dos quadrinhos brasileiros, foram anunciados nesta terça-feira, 7, pela comissão organizadora.

A entrega dos prêmios ocorre no dia 16 de setembro, domingo, às 17h, na Comedoria do Sesc Pompeia, com apresentação de Serginho Groisman, padrinho do Troféu. A entrada é gratuita e aberta ao público. Os convites serão distribuídos pela bilheteria, uma hora antes do evento.

O Troféu HQMIX foi criado em 1988, pela dupla JAL e Gualberto Costa, no programa TV MIX, da TV Gazeta. A votação nacional é feita pela categoria dos desenhistas de HQs e Humor Gráfico, por meio da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB) e do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil (IMAG).

Veja os indicados ao 30.º Troféu HQMIX

Publicação de Tira

 Anésia

 As histórias mais sem graça do mundo: O título já diz tudo

 As traumáticas aventuras do filho do Freud – Por que tudo é sexual?”

 Coelho Nero: Reclame Aqui

 Corenstein – O que eu tô fazendo com a minha vida?!

 Jovem Adulto

 Linha do trem – The best of

 Razão vs Emoção

 Rindo, mas não deveria

 Ryotiras – Um pouco de cada

Web Tira

 A vida com Logan (http://www.avidacomlogan.com.br)

 Blue e os gatos (http://blueeosgatos.com.br)

 Coelho Nero (http://coelhonero.blogspot.com)

 Depósito do Wes (http://depositodowes.com/)

 Medo do Escuro (https://www.medodoescuro.com.br)

 Mentirinhas (http://mentirinhas.com.br)

 POV – Point of View (http://ladyscomics.com.br/point-of-view)

 Razão vs Emoção (https://www.facebook.com/objetosinanimadoscartoon/)

 Samueldegois (https://www.facebook.com/samueldegois)

 Will tirando (http://www.willtirando.com.br/)

Web Quadrinhos

 Bendita Cura (https://tapas.io/series/bendita-cura)

 Depósito do Wes (http://depositodowes.com/)

 Entrequadros HQ (https://entrequadros.wordpress.com/)

 Enxerto

 Hell No! Meu pai é o diabo (https://tapas.io/series/HellNO)

 Hooligan (http://www.instintomangaka.com/series/hooligan/)

 Lebre e Coelho (https://tapas.io/series/Lebre-e-Coelho)

 Nocturne (http://pt-br.nocturnecomic.com/)

 Terapia (http://petisco.org/terapia/)

 Valkíria – Guerra Fria (http://petisco2.org/valkiria/)

Publicação Independente de Autor

 Alho-Poró

 Lackout

 Boxe

 Eudaimonia

 Gatilho

 Lacrimosa

 O Monstro – A casa no fim da rua

 Reparos

 Síncope

 Zeppelin

Publicação Independente de Grupo

 Bilhetes

 A Samurai: primeira batalha

 Amor em quadrinhos

 As crônicas de the few and cursed – vol. 1

 Bichos

 Coletivo estação 9 revistas linha alternativa 1, 2 e 3

 Fanzine tchê 30 anos

 Orixás – em guerra

 Os arquivos dos casos de Demetrius Dante vol.2

 Selva – A Gazeta gráfica nº 2

Publicação Independente Edição Única

 Alho-Poró

 A Rainha Pirata

 Alex Green

 Bom Demais – Uma sincera história de ficção vs realidade

 Boxe

 Eudaimonia

 Pile Up

 Pulsar Edição Definitiva

 Reparos

 Tita

Publicação Mix

 Marcatti 40

 A vida secreta de Londres

 Baiacu

 Demônios da Goetia em quadrinhos

 Despacho

 Revista Action Hiken – Edição #24

 Selva – A Gazeta Gráfica Nº 2

 Série Postal – Ano Um

 Space Opera em quadrinhos

Edição Especial Estrangeira

 A diferença invisível

 A vida secreta de Londres

 Aqui

 Billie Holiday

 Black Hole

 Condado de Essex

 Moby Dick

 Não era você que eu esperava

 O homem que passeia

 Paciência

 The ghost in the shell 2.0

 Um pequeno assassinato

Edição Especial Nacional

 A infância do Brasil

 Angola Janga

 Labirinto

 Mensur

 A herança Becker

 Dias de Horror – Chiaroscuro Studios Yearbook 2017

 Cão

 Holandeses

 Matei meu pai e foi estranho

 O maestro, o cuco e a lenda

 O sinal

 Semilunar

Publicação de Aventura / Terror/ Fantasia

 Black Hole

 Alena

 Blacksad – Vol. 2 – Arctic Nation

 Demônios da Goetia em quadrinhos

 Meu amigo Dahmer

 Alive

 Beasts of burden: Rituais animais

 Graphic MSP Vol.17: TM Lembranças

 Locke & Key

 O maestro, o cuco e a lenda

 Battle Angel Alita

 Creepshow

Adaptação para os Quadrinhos

 A Noiva

 Anne Frank

 Caligari

 Como falar com garotas em festas

 Moby Dick

 O Diário de Anne Frank em quadrinhos

 O museu dos horrores

 Uma estrela na escuridão

 Your name

 Zeppelin

Publicação de Clássicos

 Akira

 Barbarella e as cóleras do come-minutos

 Cannon

 Elektra vive

 Espadas e bruxas

 Ghost world – edição especial 20 anos

 Lobo solitário

 Monsieur Jabot

 O homem que passeia

 O que havia na caixa de Sam Dora? E outras histórias

Publicação Infantil

 A abadia misteriosa

 Combo Rangers – somos iguais

 De volta a Solemnia

 Livro do Samuca

 O fantástico alfabeto lovecraft

 Os sábados são como um grande balão vermelho

 Quem vai parar Cyanure?

 Sobrenatural Social Clube 3

 Turma da Mônica – Super almanaque #2

 Z de Zorglub

Publicação Juvenil

 Até o fim

 Beasts of Burden: rituais animais

 Blacksad – vol. 1 – Algum lugar em meio às sombras

 Escolhas

 Graphic MSP vol.15: Chico Arvorada

 Graphic MSP vol.17: TM Lembranças

 Hilda e o Troll

 O monstro – A casa no fim da rua

 Paper girls

 Verões felizes – Vol. 2 – A Calanque

Publicação de Humor

 Bar

 Coelho Nero: Reclame aqui

 Estudante de Medicina

 Hell No! — Meu pai é o diabo

 Já Era

 Linha do trem – The best of

 Mad alopra os heróis

 Marcatti 40

 POV – Point of view

 Verões felizes – Vol. 2 – A Calanque

Livro Teórico

 A história dos quadrinhos e da gibiteca de Curitiba

 As HQS dos trapalhões

 As linguagens dos quadrinhos

 Desaplanar

 Mangás, animes e a psicologia

 Mulheres em traços: a percepção do sensível presente na exposição batom, Lápis & TPM.

 Panorama das histórias em quadrinhos

 Quadrinhos através da história – as eras dos super-heróis

 Tiras no ensino

 Um incêndio na lógica – 25 anos do Salão Universitário de Humor da Unimep

Publicação em Minissérie

 Samurai 7 – Akira Kurosawa

 Xampu (Vol.1, Vol. 2 E Vol.3)

 Your Name

Arte-finalista Nacional

 Adriano Di Benedetto

 Aline Zouvi

 André Vazzios

 Artur Fujita

 Gustavo Ravaglio, Her Ming Hsu Yen e Magnon Almeid

 Lu e Vitor Cafaggi

 Orlandeli

 Ricardo Antunes

 Thiago Souto

 Will

Colorista Nacional

 Bianca Pinheiro

 Cris Peter

 Gustavo Ravaglio e Her Ming Hsu Yen

 Hiro Kawahara

 Lu Cafaggi e Vitor Cafaggi

 Luiza Mcallister

 Orlandeli

 Santtos

 Thiago Souto

 Will

Desenhista Nacional

 André Toral

 Bianca Pinheiro

 Fábio Moon e Gabriel Bá

 Lu Cafaggi e Vitor Cafaggi

 Luciano Salles

 Marcelo D’Salete

 Orlandeli

 Pedro Mauro

 Rafael Coutinho

 Ricardo Antunes

 Thiago Souto

 Wagner Willian

Roteirista Nacional

 Alexandre S Lourenço

 André Diniz

 André Toral

 Bianca Pinheiro

 José Aguiar

 Lu Cafaggi e Vitor Cafaggi

 Magno Costa

 Marcelo D´Salete

 Rafael Coutinho

 Wagner Willian

Novo Talento – Desenhista

 Aline Zouvi

 Bruno Seelig

 Bruno Soares

 Catharina Baltar

 Deborah Salles

 Flávio Capi

 Gabriel Jardim

 Pedro Vó

 Rapha Pinheiro

 Samuel Sajo

Novo Talento – Roteirista

 Allan Albuquerque

 Carol Pimentel

 Felipe Folgosi

 Felipe Parucci

 Gabriel Jardim

 Gustavo Ravaglio

 Léo Lins

 Lica de Souza

 Nick Farewell

 Rapha Pinheiro

Editora do Ano

 Darkside Books

 Draco

 Jambo Editora

 JBC

 Marsupial Editora / Jupati Books

 Mino

 Nemo

 Panini

 Pipoca & Nanquim

 Quadrinhos na Cia.

 Sesi-SP Editora

 Todavia Livros

 Veneta

Produção para outras linguagens

 A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti (Teatro)

 Fliperama Mundo Cão (Ópera Rock Multimidia)

 Traço Livre – O Quadrinho Independente no Brasil (Filme Documentário)

Evento

 33º Troféu Angelo Agostini

 Biblioteca Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink

 CCXP Comic Con Experience

 Feira Miolo(S)

 Feirão Das HQ´S

 Juntageek 2017

 Quadrinhos Intuados – 3º Encontro Regional Sobre Histórias em Quadrinhos

 Santos Comic Expo 2017

 UGRA FEST 2017

 Virada Nerd e o Dia do Quadrinho Grátis 2017

Exposição

 1ª Expoarte Feirão das HQ´S

 A Era Heroica – O Universo DC Comics por Ivan Reis

 Historieta Histórica Argentina-Brasil – 3º Troféu Angelo Agostini

 Traços Curitibanos 2

Os jurados da primeira fase de votação foram (por ordem alfabética):

 Audaci Junior

 Benedito Nicolau

 Carlos Neto

 Daniela Rangel Baptista (coordenadora)

 Gabriela Franco

 José Alberto Lovetro (JAL)

 Marcelo Naranjo

 Michelle Ramos

 Nobu Chinen

 Paulo Floro

 Silvio Alexandre

Os jurados dos trabalhos de TCC, doutorado e mestrado (votação fechada) foram:

 Profa. Dra. Sonia M. Bibe Luyten – Presidente da Comissão de Teses do Troféu HQMIX

 Prof. Dr. Waldomiro Vergueiro – Universidade de São Paulo – São Paulo

 Prof. Dr. Nobu Chinen – membro do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA-USP

 Prof. Dr. Carlos Alberto Machado – UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná – Guarapuava – Paraná

Outras categorias não citadas serão finalizadas pelo júri de especialistas.