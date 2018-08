Marcelo D’Salete leva quatro categorias da 30.ª edição do Troféu HQMIX

A 30.ª edição do Troféu HQMIX divulgou nesta quarta-feira, 29, a lista dos vencedores na votação anual sobre os lançamentos das HQs de 2017. Marcelo D’Salete, autor de Angola Janga e ganhador do Prêmio Eisner, levou quatro categorias: desenhista nacional, roteirista nacional, destaque internacional, edição especial nacional.

A editora do ano foi a Pipoca & Nanquim, e o evento mais votado foi a Comic Con Experience (CCXP).

Veja a lista de vencedores do 30.º Troféu HQMIX:

Adaptação para os quadrinhos: Moby Dick

Arte-Finalista Nacional: Lu e Vitor Cafaggi

Colorista Nacional: Cris Peter

Desenhista Nacional: Marcelo D´Salete

Destaque Internacional: Marcelo D´Salete

Doutorado: Tecnologia e cultura nos quadrinhos independentes brasileiros por Liber Eugenio Paz

Edição Especial Estrangeira: Moby Dick

Edição Especial Nacional: Angola Janga

Editora do Ano: Pipoca & Nanquim

Evento: CCXP Comic Con Experience

Exposição: A Era Heroica – O Universo DC Comics por Ivan Reis

Grande Contribuição: Prêmio Jabuti – Histórias em Quadrinhos

Homenagem: Douglas Quinta Reis

Homenagem: Sonia Luyten

Livro Teórico: Desaplanar de Nick Sousanis

Mestrado: O Processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos por Beatriz Sequeira de Carvalho

Mestre: Daniel Azulay

Novo Talento: Desenhista: Bruno Seelig

Novo Talento: Roteirista: Carol Pimentel

Produção para outras Linguagens: Traço Livre – O Quadrinho Independente no Brasil (Filme Documentário)

Projeto Editorial: Os Mundos de Jack Kirby – Um tributo ao rei dos quadrinhos

Publicação de Aventura/Terror/Fantasia: Meu Amigo Dahmer

Publicação de Clássico: Akira

Publicação de Humor: Marcatti 40

Publicação de Tira: Linha do Trem – The Best Of

Publicação em Minissérie: Xampu (Vol. 1, Vol. 2 E Vol. 3)

Publicação Independente de Autor: Alho-Poró

Publicação Independente de Grupo: Orixás – Em Guerra

Publicação Independente Edição Única: Alho-Poró

Publicação Infantil: Combo Rangers – Somos Iguais

Publicação Juvenil: Graphic MSP Vol.15: Chico Arvorada

Publicação Mix: Baiacu e Marcatti 40 (Empate)

Roteirista Nacional: Marcelo D´Salete

TCC: Naruna – Uma história sobre esculpir travessias por Mayara Lista Alcantara

Web Quadrinhos: Hell No! Meu pai é o diabo

Web Tira: Will Tirando

Entre as indicações anunciadas em agosto, os vencedores foram eleitos por votação de cerca de mil profissionais da área em todo o Brasil.

A entrega do troféu acontecerá no dia 16 de setembro, às 17h, na Comedoria do Sesc Pompeia, com entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes. Serginho Groisman, padrinho do Troféu HQMIX, será o apresentador com a participação do DJ MZK.

A estatueta do troféu, feita por Olintho Tahara e reproduzida por Michel Costa, é uma homenagem para Mauricio de Sousa e Ziraldo, com a escultura dos personagens Mônica e Menino Maluquinho segurando a “bomba”, o logotipo do evento.