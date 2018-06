Eventos e biografia celebram a obra da escritora Carolina Maria de Jesus

A obra de Carolina Maria de Jesus (1914-1977) passa nos últimos anos por uma revisão e um resgate histórico: neste aniversário de 104 do nascimento da escritora, eventos e uma nova biografia pretendem homenagear e esclarecer pontos da sua trajetória complexa e muito brasileira.

Nesta quarta-feira, 14, o IMS Paulista recebe a apresentação Retratos de Carolina, da Cia. Os Crespos, com participação do rapper Du’Gueto e da poeta Tula Pilar. Serão várias atividades, entre performances, intervenções artísticas no prédio e apresentações de trechos da peça Ensaios de Carolina, um espetáculo musicado que a companhia criou com base no livro Quarto de Despejo há 11 anos e vem reinterpretando recentemente.

“Quando olhamos para a década de 1960 (quando o livro saiu) e ainda vemos questões muito atuais, isso faz com que a gente olhe para o discurso dela como algo que está acenando para a gente ainda, pedindo que seja revisto”, diz a cofundadora da Cia. Os Crespos, Lucélia Sérgio, que também responde pela curadoria do evento no IMS Paulista.

Para ela, o “redescobrimento” da obra de Carolina de Jesus é relacionado com o período em que o Brasil acolheu mais pessoas negras nas universidades. “Isso fez com que as pessoas pesquisassem a própria história”, diz.

“A Carolina tem algo que vai além do ‘muito interessante, escritora da favela’. A potência que traz nos seus livros e sua força da vontade a transformam em símbolo de esperança e luta pela modificação da realidade de pessoas negras, e especialmente das mulheres negras”, avalia.

O evento também promove leituras de Quarto de Despejo e reproduções das canções do LP de Carolina de Jesus, gravado em 1961, que integra o acervo do IMS (veja o serviço completo abaixo).

Biografia

A Editora Malê lança, na quinta-feira, 15, o livro Carolina: Uma Biografia, do jornalista e crítico literário Tom Farias, em São Paulo. O evento ocorre às 18h, na Casa das Rosas. O autor participa de bate-papo sobre a vida e a obra da biografada.

No Rio de Janeiro, o lançamento será no dia 20 de março, na Livraria da Travessa, em Ipanema, a partir das 19 horas.

Segundo comunicado da editora, a biografia apresenta a trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus, da infância pobre, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, passando pelas cidades em que peregrinou na juventude até sua chegada a São Paulo. Ela teve um momento de ascensão no mercado editorial ainda em vida, mas dificuldades com as editoras e barreiras sociais e discriminatórias permaneceram até o fim de sua vida.

IMS Rio

Na próxima quarta-feira, 21, o IMS Rio organiza um evento em homenagem à escritora. Quarto de Despejo: Uma Leitura Musicada traz o ator Wilson Rabelo e a violonista Mariana Bernardes, sob direção de Bruno Lara Resende e Ana Carina. A apresentação tem entrada gratuita (veja o serviço completo abaixo).

Carolina de Jesus

Nascida em Sacramento (MG), Carolina viveu parte de sua vida na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, onde sustentou sozinha os seus três filhos, trabalhando como catadora de lixo.

Em 1960, publicou Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada. Após o lançamento, a obra teve mais três edições, com um total de 100 mil exemplares vendidos e tradução para 15 idiomas. Publicou ainda o romance Pedaços de fome e o livro Provérbios, ambos em 1963.

O acervo da escritora chegou ao Instituto Moreira Salles em 2006: são dois cadernos manuscritos – Um Brasil para os Brasileiros: Contos e Poemas, e outra coletânea do mesmo gênero, sem título – além de um LP gravado em 1961.

IMS Paulista

Retratos de Carolina

14 de março

Quarta-feira

1a entrada – 16h (30’) – Performance, música e vídeo

2a entrada – 18h (20’) – Performance, música e vídeo

3a entrada – 20h (50’) – Apresentação teatral Ensaios sobre Carolina com participação especial do rapper Du’Gueto e da poeta Tula Pilar

Praça

Entrada gratuita

IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424

São Paulo

Tel.: 11 2842-9120

imspaulista@ims.com.br

IMS Rio

Quarto de despejo: uma leitura musicada

21 de março

Quarta-feira, às 16h, no auditório.

Entrada gratuita, com distribuição de senhas às 15h30.

IMS Rio

Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea

Tel.: (21) 3284-7400